Samanyolu Haber /Gündem / Kanal D'de Buket Aydın kıyımı: 60 kişi işten çıkartıldı /23 Mayıs 2019 11:22

Kanal D'de Buket Aydın kıyımı: 60 kişi işten çıkartıldı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kılıçdaroğlu’yla yaptığı TV programıyla hatırlanan Buket Aydın’ın işten ayrılıp, geri dönmesi sürecinde 60 güvenlik görevlisinin işten çıkarıldığını açıkladı.

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TİP Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Meclis Genel Kurulu’nda kamu yayıncılığı görevi üstlenen TRT’deki kadrolaşma iddialarını gündeme getirdi.
 
HABER-SEN’in verdiği bilgiye dayanarak 169 TRT çalışanının Devlet Personel Başkanlığı’na fazla personel olarak duyurulduğunu belirten Baş, bunun haksızlık olduğunu söyledi. Baş, “Bu, TRT’nin; halkın haber alma hakkı adına halk adına, kamu adına yayıncılık yapmakla görevli TRT’nin iktidar tarafından denetim altına alınması sürecinin bir parçasıdır ve emekçilerin hayatıyla oynanarak yapılıyor olmasını, TRT emekçilerinin hedef tahtasına oturtuluyor olmasını kabul etmediğimizi burada ifade etmek istiyoruz. Biz TRT’nin halkın olduğunu, halka hizmet eden bir kurum olarak faaliyetine devam etmesi gerektiğini, iktidarın babasının çiftliği gibi kullanılmasına izin vermeyeceğimizi paylaşmak istiyoruz” dedi.

’60 GÜVENLİK İŞTEN ÇIKARILDI’

Demirören Holding’e bağlı güvenlik işçilerinin kendisini ziyaret ettiğini anlatan Baş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığı programla tepkilere neden olan Kanal D çalışanı Buket Aydın’ın kanalda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle çok sayıda güvenlik görevlisinin işine son verildiğini söyledi. Baş, “Buket Aydın’ın şirkette yaşadığı sıkıntılar nedeniyle güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza amirlerinden bir talimat geliyor ‘Buket Hanım’ın işine son verilmiştir, içeri girişi engellensin’ deniyor ve güvenlik işçileri sadece kendilerine gelen bu talimatı uyguluyorlar. Daha sonra, tekrar, büyük ihtimalle Ankara üzerinden Buket Hanım işe iade edilince, bu kez sadece kendilerine verilen görevi yerine getirdikleri için bütün güvenlik şirketi çalışanları, İstanbul ve Ankara’daki 60 güvenlik işçisi bir günde işinden çıkarılıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil yani aralarında yirmi yıldır orada çalışan işçi arkadaşlarımızın olduğu bir topluluk, bir günde, iktidar istedi diye işsiz kalmış durumda. Bunu takdirlerinize sunuyorum” dedi
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