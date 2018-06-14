Kanal D Haber'in müdürü daha koltuğu ısınmadan gönderildi

Kısa süre önce bu göreve atanan Kurnaz’ın reytinglerin çok düşük olması nedeniyle işten çıkarıldığı öne sürüldü.





Havuz medyasında yer alan iddiaya göre Ramazan Kurnaz kanaldaki bir toplantıda, Kanal D Haber’in istenen reytinge ulaşmamasına gerekçe olarak ana haber spikerini gösterdi. Bu, spiker Buket Aydın’ın kulağına gitti ve Aydın da soluğu Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal’ın yanında aldı.





Buket Aydın’ın Soysal’a “istifa restini” sunduğu ileri sürüldü. Mehmet Soysal ise, ana haber spikeri Aydın’dan ziyade Kurnaz’ı gözden çıkardı.





Demirören Grubu’nun Kanal D’yi satın almasıyla, ana haber spikeri Ahmet Hakan’ın yerine Buket Aydın, Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar’ın yerine ise Ramazan Kurnaz getirilmişti.