Samanyolu Haber /Gündem / Kanal D Haber'den tanzim satış çarpıtması /14 Şubat 2019 22:12

Kanal D Haber'den tanzim satış çarpıtması

Sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla kurulan tanzim konuşulmaya devam ederken, Kanal D Haber yalan habere imza attı.

Kanal D Haber'den tanzim satış çarpıtması



Sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla kurulan tanzim konuşulmaya devam ederken, Kanal D Haber tartışma yaratan bir habere imza attı.

"ÜRETİCİ 'TANZİM'DEN MEMNUN" MU...

Kanal D, tanzim satışlarıyla ilgili üreticilerle yaptığı röportajları belli bir noktadan kesip birleştirerek haberleştirdi.
 
Kanal D, haberi, "Üreci 'tanzim'den memnun" başlığıyla verirken, üreticilerin konuşmasını belli bir noktadan sonra keserek, yapılan eleştirilere yer vermedi.

Üretici Ramazan Özbek'e söz veren Kanal D Haber, Özbek'in, "Biz üreticiler olarak tanzim satış noktalarına karşı değiliz" şeklindeki sözlerine yer verirken, üretici Özbek'in daha sonra söylediği, "Ama bizim üretim maliyetlerimizde çok yüksek. Biz de istiyoruz, tüketicinin ucuz mal, sebze, domates, biber yemesini, ama gider maliyetlerimiz çok yüksek. Geçen sene 120 lira olan biyolojik mücadele ağı, bu sene 160 lira. Geçen sene kullandığımız sera örtüsü ortalama 8 lira civarındaydı, şu anda 16-17 lira. Bizim de giderlerimiz çok yüksek... Maliyetlerimizin biz de düşmesini istiyoruz, tanzim satış noktaları kurulsun, bizim de gübremizde, ilacımızda her şeyimizi ucuz alıp, tüketici de ucuz yesin. Ucuz üretelim, ucuz tüketelim..." şeklindeki ifadelerine ise yer vermediği görüldü.

Yine haberde, Demre Komisyoncular Derneği Başkanı Fahri Duran'ın, "Biz tanzim satışlara karşı değiliz" sözüne yer verilirken, Duran'ın sonraki cümlelerine ise yer verilmediği fark edildi.
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