Samanyolu Haber /Gündem / Kanadalı bilim insanlarından çarpıcı tuz tüketim tavsiyesi /11 Ağustos 2018 01:34

Kanadalı bilim insanlarından çarpıcı tuz tüketim tavsiyesi

Fazla tuzun hipertansiyon riskini artırdığı, hipertansiyonun ise kalp krizi ve felç ve bunlara bağlı ölümlerin bir numaralı sebebi olduğu konusunda tüm dünyada fikir birliği mevcut. Bunun için dünyada neredeyse tüm tıp kuruluşları insanlara tuzu azaltmaları tavsiyesinde bulunuyor.

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Ancak Kanadalı bilim insanları tarafından yapılan geniş kapsamlı bir araştırmada, düşük tuzlu diyetlerin sanılanın aksine faydalı olmadığı, kalp-damar hastalıkları ve ölüm risklerini artırabileceği ileri sürüldü.
Sonuçları Lancet Tıp Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre tuz kısıtlaması sadece hipertansiyonu olan ve fazla tuz tüketen hastalara faydalı oluyor.

Kanada'daki McMaster Üniversitesi uzmanları tarafından yürütülen çalışma 18 ülkede 90 binden fazla kişi üzerinde gerçekleştirildi. Araştırmada tansiyonları normal olanlar ile yüksek olanlarda tuz alımı ile ölüm, kalp hastalığı ve felç bakımından bir farklılık olup olmadığı sorusuna cevap arandı.

ARAŞTIRMA, TANSİYONU YÜKSEK OLMAYANLARIN TUZ KISITLAMASINA GİTMESİNİN ZARARLI OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Düşük tuz alımının 'vasat' tuz alımına nazaran tansiyon yüksekliğinden bağımsız olarak kalp krizi, felç ve ölüm riskini yüzde 11 artırdığı tespit edildi. Bu sonuçlar, tansiyonu yüksek olmayanların tuz kısıtlaması yapmasının faydalı olmadığı gibi tam aksine zararlı olduğunu gösteriyor.
Araştırma yapan McMaster Üniversitesi profesörlerinden Andrew Mente, tuz miktarının aşırı düşük olmasının kan basıncına yol açarak başka kronik hastalıkları tetikleyeceğini savundu.

Öte yandan Mente ile birlikte araştırma üzerinde çalışan Prof. Martin O' Donnell, günde 5 gramdan fazla tuz alımının sağlık için tehlikeli olduğunu kaydederek tuzun makul miktarlarda tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti.
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