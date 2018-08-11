Kanadalı bilim insanlarından çarpıcı tuz tüketim tavsiyesi

Ancak Kanadalı bilim insanları tarafından yapılan geniş kapsamlı bir araştırmada, düşük tuzlu diyetlerin sanılanın aksine faydalı olmadığı, kalp-damar hastalıkları ve ölüm risklerini artırabileceği ileri sürüldü.

Sonuçları Lancet Tıp Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre tuz kısıtlaması sadece hipertansiyonu olan ve fazla tuz tüketen hastalara faydalı oluyor.





Kanada'daki McMaster Üniversitesi uzmanları tarafından yürütülen çalışma 18 ülkede 90 binden fazla kişi üzerinde gerçekleştirildi. Araştırmada tansiyonları normal olanlar ile yüksek olanlarda tuz alımı ile ölüm, kalp hastalığı ve felç bakımından bir farklılık olup olmadığı sorusuna cevap arandı.





ARAŞTIRMA, TANSİYONU YÜKSEK OLMAYANLARIN TUZ KISITLAMASINA GİTMESİNİN ZARARLI OLDUĞUNU GÖSTERDİ



