Kanada'dan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 17 kişiye yaptırım kararı

Euronews'in haberine göre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada listedeki Suudi vatandaşlarıyla ilgili seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması önlemlerinin alındığı belirtildi.







Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesi sonrası Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Almanya benzer şekilde yaptırım yoluna gitmişti.





Yaptırım listesinin Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yasası uyarınca da işlem göreceği belirten açıklamada anılan isimlerin Kanada'ya kabul edilmeyecekleri kaydedildi.





"Suudi Arabistan'ın açıklamaları güvenilirlikten yoksun"







Kanada'nın basın özgürlüğünü destekleyeceği belirtilen açıklamada Riyad yönetimine olan güvensizliğin altı çizildi; cinayetten sorumlu olanların hesap vermesi çağrısı yapıldı: "Bu 17 Suudi vatandaşı hakkında yaptırım uygularken Kaşıkçı cinayetini çevreleyen koşulların şeffaf ve titiz bir şekilde ele alınmasını istiyoruz. Suudi Arabistan tarafından bugüne kadar sunulan açıklamalar tutarlılık ve güvenilirlikten yoksundur. Kanada, insan hakları savunucularını desteklemeye kararlı ve dünya çapında basın özgürlüğünü desteklemeye devam edecek."





Yaptırım uygulanan 17 kişi

Yaptırım uygulanan kişilerin isimleri şu şekilde sıralandı:





"Mansour Othman Abahussain, Naif Hassan Alarifi, Fahad Shabib Albalawi, Meshal Saad Albostani, Thaar Ghaleb Alharbi, Abdulaziz Mohammed Alhawsawi, Mustafa Mohammed Almadani, Badr Lafi Alotaibi, Khalid Aedh Alotaibi, Mohammad Al-Otaibi, Saif Saad Alqahtani, Saud Al-Qahtani, Turki Muserref Alsehri, Waleed Abdullah Alsehri, Mohammed Saad Alzahrani, Maher Abdulaziz Mutreb, Salah Mohammed Tubaigy."