Kanada'dan Dünyaya... Youtube'dan ilk İngilizce Ramazan programı her gün yayında

Kanada'da yaşayan Türklerin ön ayak olduğu ve 'The Embrace Islamic Society' tarafından hazırlanan, youtube üzerinde Ramadan TV International kanalından yayınlanan programda İslam'ın kuşatıcılığı, evrensel mesajı ve önemi, Kanada'dan tüm dünya müslümanlarına duyuruluyor.









İngilizce Cevşen'in de yer aldığı 'Embracing Ramadan' isimli programa ŞU YOUTUBE kanalından ulaşabilir, abone olabilir, geçmiş bölümleri seyredebilirsiniz.









Zehranur Sasal Gümüştekin'in sunuculuğunu yaptığı programda Muhammed Siddiq Al-Minshawi tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti, Fehmi Kala'nın sunumuyla her gün farklı bir Kanadalı Müslüman konuğun katılımıyla 'Speaker's Corner' köşesi, Feyza Çelik'in anlatımıyla 'Story Corner', Dr. Zaihan Rashid'in tavsiyeleriyle Ramazan'da beslenme önerileri ve farklı farklı imamlardan Dua zamanı yer alıyor.