Samanyolu Haber /Dünya / Kanada'da sürücülerin 'çok fazla nazik' olması kazalara sebep oluyor /17 Temmuz 2019 00:28

Kanada'da sürücülerin 'çok fazla nazik' olması kazalara sebep oluyor

Kanada’nın Prince Edward Adası'nda polis, kazalara sebep olduğu gerekçesiyle sürücülere yolda "çok fazla nazik" olmamaları çağrısında bulundu.

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Kanada’nın Prince Edward Adası'nda polis, kazalara sebep olduğu gerekçesiyle sürücülere yolda "çok fazla nazik" olmamaları çağrısında bulundu.

Birçok ülkede trafik kuralları ihlalleri sebebiyle kazalar meydana gelirken, Kanada’nın Summerside kentinde sürücülerin, nezaketen birbirlerine yol vermede ısrarcı olmaları kazaya sebep oluyor.

Yerel basına konuşan komiser Jason Blacquiere, "Yol hakkının kendisinde olan bazı sürücülerin nezaketle diğer araçlara yol vermesiyle bazı kazalara sebep olduğunu" söyledi.

Blacquiere her ne kadar iyi niyet ile olsa da bu durumun hem trafiğin akışının yavaşlaması, hem de diğer sürücülerin tehlikeye atılmasına sebep olduğunu vurguladı. Bu konuda sürücüleri uyaran Summerside Polisi, nazik olsalar dahi trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesileceğini hatırlattı.

Bu güne kadar, "Kanada çıkmazı" denen bu fenomene bağlı ciddi bir kaza yaşanmasa da küçük çapta birçok kazanın yaşandığı belirtiliyor.

(Hüseyin Koyuncu- tr.euronews.com)

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