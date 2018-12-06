Samanyolu Haber /Dünya / Kanada'da Huawei'ye operasyon... Şirket patronunun kızı gözaltına alındı /06 Aralık 2018 02:34

Kanada'da Huawei'ye operasyon... Şirket patronunun kızı gözaltına alındı

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin kurucusu ve sahibi Ren Zhengfei'nin kızı Meng Wanzhou, Kanada'nın Vancouver kentinde gözaltına alındı. Şirketin küresel finans direktörlüğünü yapan Meng, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanıyor. Meng Wanzhou ABD'ye iade edilebilir

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Kanada polisi, Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei'nin küresel finans direktörü Meng Wanzhou'yu gözaltına aldı.

The Globe ve Mail'in Adalet Bakanlığı sözcüsüne dayandırdığı haberlerine göre, Meng Wanzou 1 Aralık'ta ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği şüphesiyle gözaltına alındı ve bugün ABD'ye iadesine ilişkin duruşması yapılacak.

Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei'nin kızı olan Meng Wanzhou, teknoloji şirketinin başkan yardımcılarından biri olarak görev yapıyordu.

Huawei, dünyanın en büyük teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerinden biri olarak gösteriliyor. Reuters haber ajansı, konuyla ilgili bilgi almak için şirket temsilcilerine ulaşılamadığını bildirdi.
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