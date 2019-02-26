Kanada Parlamentosundan Türkiye’ye İnsan Hakları çağrısı

Seçkin ERGÜN - KANADA





Kanada Parlamentosu Uluslararası İnsan Hakları Alt Komitesi (Subcommittee on International Human Rights) Türkiye'deki insan hakları ihlallerini ele aldığı çalışmasını tamamladı ve hazırladığı raporu Parlamento Başkanlığı'na ve Dışişleri Bakanlığı'na sundu. Rapora dair açıklama ise parlamentonun resmi internet sitesinden yayımlandı. İktidardaki Liberal Parti Milletvekili olan Komite Başkanı Michael Levitt, “Türk hükümeti, Türkiye'deki demokrasinin aşınmasını durdurmak ve tersine çevirmek için sivil toplumun ve müttefiklerinin tavsiyelerine kulak vermeli.” çağrısında bulundu. Raporda şu ifadeler de dikkat çekti: ''Ne Temmuz 2016'da darbe girişimi ne de NATO’nun karşılaştığı karmaşık güvenlik zorlukları, insan hakları ve temel özgürlüklerin yaygın şekilde ihlal edilmesini meşru göstermez. Alt Komite, tehlikede olan ve bazı durumlarda ülkeden kaçan Türk sivil toplumuna dostluğunu ve desteğini ifade eder. Türkiye’nin Kanada’nın da dahil olduğu uluslararası ortakları, uluslararası insan haklarına saygılı olması için Türkiye’yle sürekli olarak bağlantı kurmalıdır.''





3 Toplantı Yapıldı

''Türkiye'deki İnsan Hakları Durumu'' başlığıyla yayımlanan raporun hazırlık aşamasında komite üyesi milletvekilleri yaptıkları 3 farklı toplantı ile Türkiye'den bazı isimlerin de ifadesine başvurdu. Stockholm Freedom Center Başkanı Abdullah Bozkurt, gazeteci Arzu Yıldız ve CHP eski milletvekili Aykan Erdemir ile Kanada'nın saygın üniversitelerinden olan 'Memorial Universty of Newfoundland'da ders veren profesör Mehmet Efe Caman insan hakları ihlallerine ilişkin komiteye bilgi verdiler. AKP hühükütinin politikalarını savunma görevi ise SETA Vakfı Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat'a düştü. Milletvekilleri, sordukları sorular ile Kanat'ı oldukça zor durumda bıraktılar. Komite, Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) Kanada Genel Sekreteri Alex Neve'yi de dinledi.





Anayasa'nın Varlığı Sadece Kağıt Üzerinde

Amnesty Kanada Genel Sekreteri Alex Neve, Komite'nin raporuna giren ifadesinde hükümeti ağır bir dil ile eleştirdi. 15 Temmuz'un ardından Türk hükümetinin, geniş bir vatandaş grubunun temel özgürlüklerini ihlal ettiğini ve olağanüstü hal sayesinde Parlamento'yu by-pass ederek yasalar geçirdiğini hatırlatan Neve, ''Artık anayasanın varlığı sadece kağıt üzerinde” dedi.





Rapora Göre Türkiye'nin İnsan Hakları Karnesi





*Darbeye teşebbüs sırasında şüpheli terör ve suçlama suçlamaları nedeniyle 77.000'den fazla kişi tutuklandı.

*Siyasi eylemciler, gazeteciler, avukatlar, insan hakları savunucuları ve akademisyenler de dahil olmak üzere 50.000'den fazla kişi yargılama öncesi tutuklu bulunuyor.

*Küçük çocukları olan yaklaşık 600 kadın hapishanede tutuluyor.Bazıları doğumdan hemen önce veya sonra gözaltına alındı.

*Dört Türk-Kanada çifte vatandaşı sahte suçlamalarla tutuklandı.

*150.000'den fazla hakim, savcı, doktor, öğretmen, akademisyen, polis veya diğer memurlar görevden alındı, kara listeye alındı ve pasaportları, emekli aylıkları ve sağlık sigortaları iptal edildi.

*120'den fazla gazeteci tutuklandı, 180 medya kuruluşu kapandı ve mal varlıklarına el konuldu.

*1.300'den fazla STK zorla kapatıldı.

*1.043 okul, özel ders merkezi ve 15 üniversite kapatıldı.



