Samanyolu Haber /Dünya / Kanada’dan Türkiye'ye seyahat için güvenlik uyarısı /13 Kasım 2018 13:37

Kanada’dan Türkiye'ye seyahat için güvenlik uyarısı

Kanada Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye seyahat edecek olan veya halihazırda Türkiye’de bulunan Kanada vatandaşları için seyahat uyarısını güncelledi

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Kanada Dışişleri Bakanlığı’nın 5 Kasımda, Türkiye’ye seyahat edecek olan veya halihazırda Türkiye’de bulunan Kanada vatandaşları için bir seyahat uyarısı yayımladığı ve uyarının hala geçerli olduğu öğrenildi. Uyarının gerekçesi ”Türkiye’de terörist saldırı tehdidi ve ülke çapında gösteriler yapılması olasılığı” olarak açıklandı. ”Yüksek derecede dikkatli olun” başlığıyla yer alan uyarıda, tanımlanabilir güvenlik kaygıları olduğu, vatandaşların her zaman yüksek düzeyde bir dikkat göstermesi gerektiği ifade edildi. Yerel medyanın takip edimesi önerilen uyarıda, yerel makamların talimatlarına uymaları gerektiği de hatırlatıldı.

Kanada hükümetinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, kötüleşen güvenlik nedeniyle, vatandaşlardan Suriye sınırının 10 km yakınında tüm seyahatlerden kaçınmaları istendi. Açıklamada ayrıca Kanada vatandaşlarından tahmin edilemeyen bir güvenlik durumu nedeniyle şu illere gerekli olmayan seyahatlerden kaçınmaları istendi:

Bitlis , Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa,
Siirt, Şırnak  ve Tunceli.

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