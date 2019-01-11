Kanada: Bir milyon göçmen alacağız

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Göçmenlik, Mültecilik ve Vatandaşlık Bakanı Ahmed Hussen'in parlamentoya sunduğu raporda yer alan bilgilere göre, 2019'da 330 bin, 2020'da 341 bin, 2021'de de 350 bin kişinin kabul edilmesi planlanıyor.







Kendisi de bir göçmen olan Somali kökenli Hussen, "Büyük ölçüde, tarihimiz boyunca kapılarımızı açtığımız göçmenler sayesinde Kanada hepimizin keyfini çıkardığı güçlü ve canlı bir ülke haline geldi" dedi.





Hussen, yeni göçmenlerin Kanada'nın nüfusunun yaşlanması ve doğum oranlarının düşmesinden kaynaklanan sorunlarına çözüm olacağını ve ülkenin iş gücünü büyüteceğini söyledi.





Ahmed Hussen, "Kanada, yabancıların ırk, miliyet, etnik köken, renk, din ve cinsiyetine göre değerlendirilmediği, ayrımcılığı reddeden ilkelere dayalı göçmenlik programıyla kontrollü göçte dünya lideri" dedi.





KANADA'DA HER BEŞ KİŞİDEN BİRİ GÖÇMEN





37 milyon nüfuslu Kanada'daki her beş kişiden biri göçmen. 1990'dan bu yana ülkeye altı milyondan fazla göçmen geldi.





CNN televizyonu, ABD ve diğer birçok Batılı ülkenin göçmenleri sınırlamaya çalışırken Kanada'nın kapılarını yeni yerleşimcilere açtığına dikkat çekti.





ABD Başkanı Donald Trump, bir yıl önce ABD'nin "Haiti, Afrika ya da benzer ... çukuru ülkelerden göçmen kabul etmesini istemediğini' söylemişti.





2017 verilerine göre ABD nüfusunun yaklaşık 13,7'si ülke dışında doğan kişilerden oluşuyor. 2016'da bu oran 13.5'ti.