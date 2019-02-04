Kamuya iş yapan müteaahhit canına kıydı

Adana'da bir spor kompleksi inşaatının müteahhitliğini yapan ve Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı olan Hasan Ulaş Devrim (42), muhtarlık binasında tabancayla intihar etti.





Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi’nde bir spor kompleksinin müteahhitliğini yapan Hasan Ulaş Devrim, iddiaya göre işleri için 3 milyon lira para harcayarak borçlandı.





Beklediği alacaklarını alamadığı öğrenilen Ulaş Devrim, çevresindekilere başının ağrıdığını söyleyerek yaptığı inşaatın yanındaki Demetevler Mahalle Muhtarlığı binasının birinci katına çıktı.





Ulaş Devrim, bir süre sonra tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyunca muhtarlık binasının üst katına koşan inşaat çalışanları Ulaş Devrim kanlar içerisinde yerde buldu.





Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Ulaş Devrim’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.