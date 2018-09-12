Kamudaki atamalar direk Saraya bağlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre, TBMM İdari teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu ve MİT ile hakim ve savcı adayları atamaları hariç olmak üzere diğer kamu kurumları, özel mevzuatları gereğince mesleğe özel sınava tabi tutularak alınacak personel için, sınav açmadan önce Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alacak.

Aynı gazetede yayımlanan diğer bir Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, kamuya ait taşınmazların vakıf, dernek, gerçek veya tüzel kişilere satış, kira, devir ve benzeri işlemleri, bakanlıklar ile bağlı kamu kuruluşlarında bakan yardımcısı, diğer kamu kurumlarında üst yönetici başkanlığında teşkil ettirilen komisyonlar kanalıyla yapılabilecek.





Bu komisyonlarca izin başvuru ve sonuçları Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında Cumhurbaşkanlığı'na bildirilecek.