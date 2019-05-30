Kamuda A Haber zorunluluğu

İYİ Parti Bursa Miletvekili İsmail Tatlıoğlu, TBMM’de görüşülen torba kanunda TRT’nin disiplin işlemleri ve disiplin amirleriyle ilgili hükümle ilgili yaptığı konuşmada, TRT’ye artık bir yer bulunması gerektiğini söyledi. TRT’yi özelleştirme üzerinden AK Parti’ye vermeni millet için daha hayırlı bir iş olacağını belirten Tatlıoğlu, “Neden? Çünkü en azından bundan sonraki finansmanı milletimizin vergileriyle ve elektrik faturaları üzerinden kesintileriyle olmaz. Çünkü TRT’nin, özellikle televizyonun faaliyetleri içine baktığımızda, artık devletin televizyonu olmaktan çıkmış.” dedi.





YA A HABER VAR YA DA TV KAPANIYOR





Başımdan geçen bir olayı da anlatan Tatlıoğlu, “İstanbul’da, VİP salonunda bir sabah, televizyonun başında bir Katarlı benden uluslararası bir kanal bulmam için yardım istedi. Ben gittim, baktım ki kumandada ya A Haber var ya da kapanıyor televizyon. Katarlı bana “Bu, devletin kanalı mı?” diye sordu, utandım, öyle sayılır dedim. Dışişleri Bakanımıza da rica ettim, dedim ki: Hiç olmazsa TRT yapın da devlet kanalımız olsun, biz öyle takdim edelim. Bunları, bu kurumları -siyasallaştırmamak demiyorum- partilileştirmek lazım çünkü nihayetinde bunun altında hepimiz bir maliyetle karşı karşıya kalırız.” dedi.