Samanyolu Haber /Gündem / Kamu, medya ve akademiden kazıma operasyonun sembolü oldular /06 Temmuz 2017 08:55

Kamu, medya ve akademiden kazıma operasyonun sembolü oldular

Açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın avukatı Behiç Aşçı Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, müvekkilleri için henüz sona gelinmediği ancak zamanın daraldığını söyledi.

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Eğitimcilerin 118 gün önce başlattıkları açlık grevi hapishanede de sürüyor.
Aşçı, "Hala sağlıklarına kavuşabilirler ancak zaman daralıyor. Hükümetin derhal harekete geçmesi gerekiyor. Bu, son değil ancak son, yakın" dedi.

Guardian haberinde, 'açlık grevinin, hükümetin Fethullah Gülen'in takipçilerini kamu, medya ve akademiden kazıma çabası kapsamında işten atılan on binlerce kişinin çektikleri güçlüklerin sembolü haline geldiğini' yazdı.

Haberde tasfiyelerin, 'darbe girişimiyle ilgili suçlananları aşarak muhalif gruplara ve hatta bir muhalif milletvekilini de kapsamı içine aldığı' belirtildi.
Aşçı, 'müvekkillerinin taleplerinin sadece özgürlükleri değil, işleri ve adalet olduğunu' söyledi:

"Bazı insanlar Nuriye ve Semih'in salıverilmeleri durumunda grevi durduracaklarını düşünüyor. Ancak onlar sadece özgürlüklerini değil, işlerini ve adalet de talep ediyor. İşlerini geri aldıkları takdirde hala açlık grevini bitirebilirler ve hayatta kalıp sağlıklı insanlar olabilirler".

Gazete, KHK ile işinden ihraç edilip Ankara'da günlerdir eylem yapan Veli Saçılık'la da görüşmüş.

Saçılık, hükümeti 'keyfi yönetimle' suçluyor:

"Bildikleri tek şey bize, silahlarıyla nasıl boyun eğdirecekleri. Hükümet ülkeyi keyfi bir şekilde yönetiyor".
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