Kamu görevlisi olmayan sandık kurulu görevlileri konuştu: İstemedik, ‘cezası var’ dediler

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart’ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerini, bazı sandık kurullarında, kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı ve üyelerin görev yaptığı gerekçesiyle iptal etti.





Ancak 31 Mart’taki bu uygulama, 16 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçimlerinde de hayata geçirildi. Peki kamu görevlisi olmayan kişiler, nasıl bir süreçten geçerek sandık kurulu başkanı ve üyesi oldu? BBC Türkçe’ye konuşan sandık kurulu üyeleri, ‘kendi istekleri dışında’ görevlendirildiklerini ve önceki seçimlerde de aynı hizmeti yaptıklarını ifade etti.





BBC Türkçe’nin haberine göre; isim vermeden konuşan sandık görevlilerinin sözlerinden öne çıkanlar şöyle oldu:





• Bir özel banka çalışanı sandık görevlisi: Bize seçimden yaklaşık bir, iki hafta önce insan kaynakları departmanından bir mail geldi. Biz de açıkçası ‘Görev almak istemiyoruz, gidip bunu dile getirelim’ dedik. Ben banka adına ilk kez seçim görevlisi oldum ama benim birlikte görev aldığım arkadaşlarımdan, ‘Ben üçüncü, dördüncü kez gidiyorum’ diyen arkadaşlarım da vardı. Bu zaten uygulanan bir şey, gizli kapaklı da değil. Seçim günü çok sorunsuz geçti. Hiçbir aksaklık yaşanmadı.





• Sarıyer’de özel okulda öğretmen: Yine bir özel okul olan eski çalıştığım işyeri üzerinden bana, ilçe seçim kurulundan görev aldınız diye mesaj geldi. İptal ettirmek istedim ama son dakika görev verdikleri için iptal ettiremedim. Daha önceki seçimlerde görev almamıştım, hatta özellikle almak da istememiştim. Ama bu sene mecbur kaldıkları için, kimse de olmadığı için görevlendirmişler. İptal için Büyükdere’deki ilçe seçim kurulunun yerini aradım. “Belgenizi almanız gerekiyor, iptal ettiremiyoruz, hatta cezası var” dediler. 31 Mart’ta memur üye oldum. Görev yaptığım, Rumelifeneri’ndeki okulda hiçbir sorun yaşanmadı. Benim görev yaptığım sandıkta belediyelerde partiler berabereydi, belediye meclis üyeliklerinde yüksek oy alan ise AK Parti’ydi.





• Bir sivil toplum gönüllüsü: Ben yıllardır ilçe kuruluna gidip sandıkta görev almak istediğimi söylerim. Şimdiye kadar bana hep görev verdiler, hiçbir problem olmadı. Ben 16 Nisan referandumunda ve 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de gönüllü oldum. Hemen hemen 10 seçimde gönüllü oldum. Ayazağa’da bir okulda başkanlık yaptım. 31 Mart günü gittim, görevimi yaptım. Orada arkadaşlarla açtık, gittik, teslim ettik. Gecenin 2’sine kadar oradaydık. Hiçbir sorun olmadı. Benim başkanlığını yaptığım sandıkta AK Parti birinci çıktı.









YSK, 31 Mart’ta yapılan İstanbul belediye başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran’da tekrarına karar verirken ‘kamu görevlisi olmayan’ kişilerin sandık kurullarında görevlendirilmiş olmasını ‘seçimin şaibeli olması’na gerekçe yapmıştı.