Samanyolu Haber /Gündem / 'Kamu görevlilerine müjde' denmişti Erdoğan'ın açıkladığı vaat, 5 ay önce AKP oylarıyla reddedilmiş! /25 Mayıs 2018 12:42

'Kamu görevlilerine müjde' denmişti Erdoğan'ın açıkladığı vaat, 5 ay önce AKP oylarıyla reddedilmiş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı AKP beyannamesindeki kamu görevlilerine '3 bin 600' vaadini CHP'nin 5 ay önce Meclis'e sunduğu ancak AKP oyları ile reddedildiği ortaya çıktı.

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16 yıldır ülkeyi yöneten partisinin, yeniden seçilmesi halinde yapacaklarını sıralayan Erdoğan'ın dün Ankara'da açıkladığı seçim beyannemesinde "Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600 güne çıkaracağız" açıklamasını yapmıştı.

Hükümete yakın medyanın 'kamu görevlilerine müjde' diye duyurduğu vaadi 5 ay önce CHP grubunun önerdiği ve AKP'liler tarafından önergenin reddedildiği ortaya çıktı.

Erdoğan'ın beyannamesine İnce'den tepki
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, dün akşam CNN Türk'te katıldığı programda 'Erdoğan ancak özür dileyebilir' diyerek 'iflas belgesini açıklayabilir. Ben ekonomiyi düzelteceğim demesi ayıp. CHP milletvekillerinin verdiği önergeler AKP'liler tarafından reddedilmiş. Polise öğretmene hemşireye 3 bin 600 günü vermemişsin. Şimdi bir 'İnce' korkudan bunları vereceğim diyorsun. Bunlar komik. Ben 16 yıllık vaadine bakarım. Her tarafı ranta boğdular" cümleleriyle AKP'li cumhurbaşkanına tepki gösterdi.

Bu ilk değil
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP 7 Haziran seçimlerinde taşeron işçilerin kadroya alınması ve asgari ücretin bin 500 TL yapılması vaadine seçim beyannamesinde yer vermiş, ancak bunun mümkün olmadığını söyleyen AKP, 1 Kasım seçimlerinde aynı vaatleri seçim beyannamesine almıştı.
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