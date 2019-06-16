Kamu bankalarından AKP medyasına ilan kıyağı

Kamu bankaları İstanbul seçimi öncesi hükümete yakın yayın yapan bazı gazetelere yüksek miktarda ilan verdi. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, kamu bankaları tarafından ‘yandaş basına’ 39 günde tam 260 ilan verildiğini açıkladı. Muhalif gazetelere ilan verilmediğini belirten Alban, taraflı yayın yapan basın organlarına yüz binlerce lira akıtıldığını vurguladı.





Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Alban, önergesinde, Ziraat Bankası A.Ş. ve Ziraat Finans Grubu'na bağlı Ziraat Sigorta A.Ş., Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş., Ziraat Teknoloji A.Ş., Ziraat GYO A.Ş., Ziraat GSYO A.Ş'nin, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve bağlı ortaklık ve iştiraklerinin, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve bağlı ortaklık ve iştiraklerinin, sermayesinin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile bazı vakıflara ait olan Vakıf Katılım Bankası A.Ş. iştiraklerinin, bazı kamu kurum ve kuruluşları ile hisselerinin bir kısmı Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Yönetim Kurulu Başkanvekilliği'ni ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yürüttüğü Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş'ye ait olan şirketlerin 7 Mayıs 2019 - 14 Haziran 2019 tarihleri arasında günlük, ulusal yayın yapan gazetelere verdikleri reklamlara dikkat çekti.





İLANLAR YANDAŞ BASINA





Önergede, reklam veren kurumlar ile reklamın yayımlandığı gazetelerin isimleri, tarih ve sayfa sayfa aktarıldı. Önergeye göre ilanlar, Akşam, Güneş, Star, Akit, Yeni Şafak, Sabah, Takvim gazetelerine verildi.





39 GÜNDE 260 İLAN





39 günde bu gazetelere tam 260 ilan verildiğine dikkat çeken Alban, "Kamu bankalarının günlük ulusal yayın yapan yazılı basına reklam verme kriterleri nedir" sorusunu yöneltti.





'REKLAM VERİLECEK GAZETELER YAYIN POLİTİKASINA GÖRE Mİ BELİRLENİYOR?'





Reklam verilecek basın-yayın kuruluşuna yayın politikasına göre mi karar verildiği hakkında bilgi isteyen Alban, eğer gazetenin satış oranları gözetiliyorsa en çok satış yapan gazeteler değil de satış rakamları daha düşük olanlara neden bu kadar fazla reklam verildiğini sordu. Alban, bu gazetelere verilen reklam bedellerinin ne kadar olduğu, hangi gazeteye ne kadar ödeme yapıldığı sorularını da yöneltti. Alban, "Yüz binlerce TL tutan bu kadar reklamın bu gazetelere verilmesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle bir ilgisi var mıdır. İktidara yakın gazeteler reklam ile mi ödüllendirilmektedir" sorularını da yöneltti.