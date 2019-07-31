Kamu bankalarında ballı koltukları AKP'li isimler doldurdu

Kamu bankalarının yönetim kurullarına pek çok bürokratın yanı sıra eski milletvekilleri ve milletvekili adayları atandı. Eski Bakan Abdülkadir Aksu ile eski TBMM Başkanvekili Sadık Yakut ve eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın tepki çeken görevlendirmelerinin yapıldığı kamu bankaları ile bağlı şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri paylaştırıldı.





Türkiye Halk Bankası, Türkiye Ziraat Bankası, Eximbank, Vakıflar Bankası, Emlak Bank’ın yönetim kurullarında eski bakan ve milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı bürokratları ile milletvekili adaylarına yönetim kurulu üyelikleri verildi. Bazı isimler birkaç kurumda birden yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendi.





Eski AKP’li Bakan Faruk Çelik, eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Serruh Kaleli, eski Ombudsman Mehmet Nihat Ömeroğlu, eski sendikacı ve AKP Milletvekili Mahmut Kaçar Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyeliklerinin yanısıra bankanın diğer birimlerinin yönetim kurullarında da görev aldı.





Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi eski AKP Milletvekili ve Yeni Şafak Yazarı Şahap Kavcıoğlu da Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanlığına da atandı.





20 BİN LİRAYA VARAN ÜCRETLER





Birgün gazetesinin belirlemelerine göre, 20 bin liraya varan ücretlerin ödendiği bankalar ile bağlı şirketlerinin yönetim kurullarında görev yapan isimlerden bazıları şöyle:





Türkiye Halk Bankası





Meltem Taylan Aydın (Yönetim Kurulu Üyesi/ Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi)





Maksut Serim (Yönetim Kurulu Üyesi/Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, 2003-2016 yılları arasında Başbakanlık bünyesinde Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Başbakanlık Başmüşaviri)





Sezai Uçarmak (Yönetim Kurulu Üyesi/Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı, eski Gümrükler Genel Müdürü)





Mevlüt Uysal (Yönetim Kurulu Üyesi/ eski AKP’li Başakşehir Belediye Başkanı, Kadir Topbaş’ın istifaya zorlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na atandı)





Ziraat Bankası





Faruk ÇELİK: (Yönetim Kurulu Üyesi/21, 22 ve 23. Dönemde AKP Bursa, 24 ve 26. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili. 60, 61 ve 62. Hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Devlet Bakanı, 64 ve 65. Hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı)





Mahmut KAÇAR (Yönetim Kurulu Üyesi/Sağlık-Sen Genel Başkanlığı ve Memur-Sen Genel Sekreterliği, 24. ve 26. Dönem AKP Şanlıurfa Milletvekili)





Serruh KALELİ (Yönetim Kurulu Üyesi/ AKP’nin kapatma davasında kapatmama yönünde oy kullanan Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili)





Mehmet Nihat ÖMEROĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi/İlk Kamu Başdenetçisi)





Ziraat Emeklilik





Serruh Kaleli (Yönetim Kurulu Üyesi/Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili)





Faruk Çelik (Yönetim Kurulu Üyesi/AKP’li eski milletvekili ve bakan)





Mehmet Nihat Ömeroğlu (Yönetim Kurulu Üyesi/İlk Kamu Başdenetçisi)





Ziraat Sigortacılık





Serruh Kaleli(Yönetim Kurulu Üyesi/Anayasa Mahkemesi eski Başkanvekili)





Faruk Çelik (Yönetim Kurulu Üyesi /AKP’li eski milletvekili ve bakan)





Mehmet Nihat Ömeroğlu ((Yönetim Kurulu Üyesi/İlk Kamu Başdenetçisi)





Ziraat Katılım





Mahmut Kaçar (Eski Sendikacı ve AKP eski milletvekili)





Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı





Batuhan MUMCU (Yönetim Kurulu Üyesi/ Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürü)





Ziraat Katılım Varlık Kiralama





Mustafa Özyar (Yönetim Kurulu Üyesi/eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı , eski Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Başkan Vekili , eski TBMM Genel Sekreter Yardımcısı, Anadolu Ajansı Denetim Kurulu üyesi ve kamu denetçisi)





Ziraat Portföy





Sabire Firdevs Terzi (Yönetim Kurulu Üyesi/Başbakan Yardımcılığı Özel Kalem Müdürlüğü)





Emlak Katılım Bankası





Mehmet Ali Kahraman (Yönetim Kurulu Üyesi/Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü)





Mehmet Emin Birpınar (Yönetim Kurulu Başkanı/Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı)





Abdullah Ertem Cantimur (Yönetim Kurulu Başkan Vekili/AKP Kurucusu, eski milletvekili, AKP Teşkilat Başkan Yardımcısı, eski Maliye Bakan Yardımcısı)





Vakıflar Bankası





Abdülkadir Aksu (Yönetim Kurulu Başkanı/Eski ANAP’lı bakan, RP Genel Başkan Yardımcısı, AKP Kurucusu, eski bakan)





Şahap Kavcıoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız Yönetim Kurulu Başkan Vekili/eski AKP Milletvekili, Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarı)





Dilek YÜKSEL (Yönetim Kurulu Üyesi /eski Milletvekili)





Cemil Ragıp ERTEM ( Yönetim Kurulu Üyesi/Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomi Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi)





Sadık YAKUT (Yönetim Kurulu Üyesi/AKP Kurucusu, eski TBMM Başkanvekili )





Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı





Şahap Kavcıoğlu (Yönetim Kurulu Başkanı/eski AKP Milletvekili, Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarı)





Hakan Taşçı (Yönetim Kurulu Üyesi/eski AKP Milletvekili)





İLBANK





Hakan Akkaş (Yönetim Kurulu Üyesi/AKP Sivas Milletvekili Adayı)





Türk Eximbank





Rıza Tuna Turagay (Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı)