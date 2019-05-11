Samanyolu Haber /Gündem / Kamu bankaları doları düşürmek için 1 milyar değil 4,5 milyar dolar sattı iddiası /11 Mayıs 2019 13:19

Kamu bankaları doları düşürmek için 1 milyar değil 4,5 milyar dolar sattı iddiası

Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybını engellemek için kamu bankalarının Asya piyasalarına gece saatlerinde 1 milyar dolar sattığı ortaya çıkmıştı. Diğer piyasalarla birlikte bu rakamın daha da büyük olduğu anlaşıldı.

SHABER3.COM

Reuters haber ajansı iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Türkiye'de kamu bankalarının TL'deki değer kaybını durdurabilmek için bu hafta içinde yaklaşık 4,5 milyar dolar sattığını duyurdu.

Reuters Türk kamu bankalarının dün gece de dolar satışını sürdürdüğünü belirtti.

DOLAR 6,25 TL'YE KADAR YÜKSELİNCE

Reuters ve Bloomberg haber ajansları perşembe gece saatlerinde Türkiye'de piyasalar kapalıyken kamu bankalarının Asya piyasalarında işlem yaptığını ve fazla işlemin geçmediği sığ piyasada TL'yi desteklemek adına yaklaşık 1 milyar dolar satıldığını kaydetmişti.

Dolar, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yenileme kararı ardından TL karşısında değer kazanmaya başlamış ve perşembe günü dolar 6,25 TL seviyesine çıkarak son 7 ayın en yükseğini görmüştü.

Kamu bankalarının perşembe gecesi ve cuma sabaha karşı yaptığı dolar satma işlemleri sonrası dolar cuma gününü 6,0 TL seviyelerinde tamamlamıştı.

EN FAZLA SATIŞI ZİRAAT BANKASI YAPTI

Reuters'a konuşan kaynaklar, dolar satan bankalar arasında en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası'nın bulunduğunu belirtmişti.

Bloomberg haber ajansı ise "Türkiye uyurken, bankaları Asya'da dolar satıp TL aldı. Yapılan işlemlerin piyasa etkisinin azami düzeye çıkarılması için Asya piyasaları kullanıldı." dedi.

Reuters bugünkü haberinde ise kamu bankalarının bu hafta yaptığı satışın yaklaşık 4,5 milyar dolar olduğunu duyurdu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kamu bankaları doları düşürmek için 1 milyar değil... Sonraki Haber >>

Beşiktaş Genel Kurulu’nda “Hak, Hukuk, Adalet” sloganı

Beşiktaş Genel Kurulu’nda “Hak, Hukuk, Adalet” sloganı

Ekrem İmamoğlu'ndan sanatçılara çağrı

Ekrem İmamoğlu'ndan sanatçılara çağrı

Putin yere kapaklandı!

Putin yere kapaklandı!

Kum fırtınası korku filmlerinden bir sahne gibi

Kum fırtınası korku filmlerinden bir sahne gibi

Enes Kanter CNN’e konuştu: “Türkiye artık demokratik bir ülke değil”

Enes Kanter CNN’e konuştu: “Türkiye artık demokratik bir ülke değil”

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken YSK videosu

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken YSK videosu

AKP, 200 bin liralık köfte-ekmek faturasını belediyeye ödetmiş

AKP, 200 bin liralık köfte-ekmek faturasını belediyeye ödetmiş

İşte Türkiye'de yaşanan zulmün belgesi...

İşte Türkiye'de yaşanan zulmün belgesi...

Şakalaşıyorlardı... 20 saniyede felaket!

Şakalaşıyorlardı... 20 saniyede felaket!

Bir evden binden fazla silah çıktı

Bir evden binden fazla silah çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:11:23