Kamu bankaları doları düşürmek için 1 milyar değil 4,5 milyar dolar sattı iddiası

Reuters haber ajansı iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Türkiye'de kamu bankalarının TL'deki değer kaybını durdurabilmek için bu hafta içinde yaklaşık 4,5 milyar dolar sattığını duyurdu.
Reuters Türk kamu bankalarının dün gece de dolar satışını sürdürdüğünü belirtti.
DOLAR 6,25 TL'YE KADAR YÜKSELİNCE
Reuters ve Bloomberg haber ajansları perşembe gece saatlerinde Türkiye'de piyasalar kapalıyken kamu bankalarının Asya piyasalarında işlem yaptığını ve fazla işlemin geçmediği sığ piyasada TL'yi desteklemek adına yaklaşık 1 milyar dolar satıldığını kaydetmişti.
Dolar, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yenileme kararı ardından TL karşısında değer kazanmaya başlamış ve perşembe günü dolar 6,25 TL seviyesine çıkarak son 7 ayın en yükseğini görmüştü.
Kamu bankalarının perşembe gecesi ve cuma sabaha karşı yaptığı dolar satma işlemleri sonrası dolar cuma gününü 6,0 TL seviyelerinde tamamlamıştı.
EN FAZLA SATIŞI ZİRAAT BANKASI YAPTI
Reuters'a konuşan kaynaklar, dolar satan bankalar arasında en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası'nın bulunduğunu belirtmişti.
Bloomberg haber ajansı ise "Türkiye uyurken, bankaları Asya'da dolar satıp TL aldı. Yapılan işlemlerin piyasa etkisinin azami düzeye çıkarılması için Asya piyasaları kullanıldı." dedi.
Reuters bugünkü haberinde ise kamu bankalarının bu hafta yaptığı satışın yaklaşık 4,5 milyar dolar olduğunu duyurdu.