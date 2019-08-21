Kamil Koç Alman Flixbus'a satıldı

Medyaya yansıyan haberlere göre, Kamil Koç Almanya merkezli Flixmobility şirketine satılıyor. 2011 yılında kurulan Alman şirket Flixmobility namı diğer Flixbus, 93 yıldır faaliyet gösteren ve bin araçlık filoya sahip Kamil Koç'u satın alması kesinleşirken, şirketin devri için Rekabet Kurumu'na başvuru da yapıldı.







İlk otobüs firması olarak da bilinen Kamil Koç, 2013 yılında Actera Group tarafından satın alınmıştı. Şirketin ikinci kez el değiştirmesi için resmi kurumlara gerekli başvuru yapılırken, satışın şirketin krizde olduğu için yapılıp yapılmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.





Rekabet Kurumu’na yapılan başvuruda, “Göksu Seyahat ve Taşımacılık A.Ş.’nin tüm kontrolünün doğrudan ve böylelikle Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. ve iştiraklerinin dolaylı tek kontrolünün Flixmobiliy GMBH tarafından devralınması” açıklaması yer aldı.