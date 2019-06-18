Samanyolu Haber /Dünya / Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu /18 Haziran 2019 17:25

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Berlin’de yeni Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşme öncesinde güneş altında yapılan resmi tören sırasında şiddetli şekilde titrediği görüldü. Korkutan görüntülerin ardından Merkel iyi olduğu, biraz susuz kaldığı için titrediği açıklamasını yaptı.

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kendisi ile görüşmek üzere ilk kez Berlin’e gelen Zelenskiy’i askeri törenle karşıladı. Başbakanlık binası dışında gerçekleştirilen tören sırasında kameralara Merkel’in endişelendiren görüntüleri yansıdı.
28 derece hava sıcaklığında askeri bando iki ülkenin marşlarını icra ettiği sırada, Zelenskiy ile ayakta duran Merkel’in şiddetli şekilde titrediği ve vücudunu güçlükle kontrol edebildiği görüldü. 
65 yaşındaki Alman Başbakan, bir gazetecinin titremesi konusunu gündeme getirmesinin ardından iyi olduğu yanıtını verdi.
Merkel “O andan sonra en az üç bardak su içtim, görünüşe göre su içmeye ihtiyacım vardı. Şimdi çok iyiyim” dedi.

DPA ajansı Merkel’in güneş altında kaldığında benzer bir durumu daha önce de yaşadığını aktardı. Olayla ilgili tarih vermeyen ajans, durumun yine yeterince su içmemesinden kaynaklandığını belirtti.
Merkel’in bir sağlık probleminin olup olmadığı ise bilinmiyor. 

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Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

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