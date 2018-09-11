Kalın'dan İran'ın tuzağı itirafı: Biz de canlı yayın beklemiyorduk...

Sözcü Kalın, Tahran'daki İdlib konferansının canlı yayınlanmasıyla ilgili 'bunu biz de beklemiyorduk' dedi



“BİZİM DE BEKLEMEDİĞİMİZ BİR BİÇİMDE MÜZAKERE KISMI CANLI YAYINLANDI”



Kalın şöyle konuştu:





''Geçen Cuma günü Tahran’da idik. Orada yapılan görüşmeleri canlı yayından hepiniz de izlediniz. Açıkçası bizim de beklemediğimiz bir biçimde müzakere kısmı canlı yayınlandı. Bu da hayra vesile oldu. Cumhurbaşkanımızın insani duyarlılık noktasında, İdlib’e yönelik saldırının önlenmesi için nasıl gayret içinde olduğunu bütün dünya da görmüş oldu.





Tahran zirvesinden sonra bile geçtiğimiz günler içerisinde dün ve bugün, bir takım saldırıların devam etmekte olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın çok açık net çağrıları oldu.





Cumhurbaşkanımızın bugün yazısında da ifade ettiği gibi bu konuda sadece Türkiye’nin çaba göstermesi yeterli değildir. Dünya kamuoyunun da elini taşın altına koyması gerekiyor. İdlib’e yönelik saldırı, devam eden siyasi süreçleri dinamitleyecektir. Yüz binlerce insanın Türkiye’ye doğru göç etmesine sebep olacaktır. Zaten milyonlarca mülteciyi Türkiye’de barındırdığımız dönemde yeni bir göç dalgasının Türkiye’ye dönük gerçekleşmesi başka komplikasyonları ortaya çıkaracaktır. Buradan Avrupa’ya başka ülkelere de sıçrayacaktır.''



