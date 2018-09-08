Samanyolu Haber /Gündem / Kalın: Türk askeri ordayken Suriye ve Rusya İdlib'i vurmayı göze alamaz /08 Eylül 2018 12:08

Kalın: Türk askeri ordayken Suriye ve Rusya İdlib'i vurmayı göze alamaz

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye ve Rusya, 'Türk askeri İdlib'de iken orayı vurmayı göze alamaz' diye yazdı

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İdlib konusunda dün Tahran'da Rusya-İran-Türkiye liderleri arasında düzenlenen üçlü zirve sonrası, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Daily Sabah gazetesinde "İdlib Çıkmazı: Uluslararası Sistemin Yeni Sınavı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Kalın,  "İdlib Çıkmazı: Uluslararası Sistemin Yeni Sınavı" başlıklı makalesinde şu mesajı verdi:
"İdlib'e yönelik herhangi bir saldırı ölüm ve yıkımdan başka bir şey getirmeyecek olup hem Cenevre hem de Astana süreçlerindeki tüm siyasi çabaları baltalayacak, bu da Esed rejiminin ahlaksız bir zaferi olacaktır."

'TÜRK ASKERİ ORADAYKEN RUSYA İLE SURİYE SALDIRMAYI GÖZE ALAMAZ'

İdlib'in Astana anlaşması kapsamında bir çatışmasızlık bölgesi olduğunu hatırlatan Kalın, şunları kaydetti:

"Üç garantör ülke olan Türkiye, Rusya ve İran burada askeri gözlem noktaları kurdu. Türkiye'nin 12 gözlem noktası bulunuyor. Türk askerlerinin varlığı, muhtemel bir saldırıyı önlemenin tek garantisi. Zira Rus savaş uçakları ve rejim kara kuvvetleri, Türk askerleri oradayken bir saldırı gerçekleştirmeyi göze alamaz (sivilleri ve meşru, ılımlı muhalif güçleri umursamadıklarını biliyoruz). Terörist grupların ortadan kaldırılması gerekçesiyle İdlib'e yapılacak herhangi bir saldırı Astana sürecini baltalayacaktır.


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