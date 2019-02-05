Samanyolu Haber /Ekonomi / Kalın: IMF'ye gitmeyeceğiz /05 Şubat 2019 03:23

Kalın: IMF'ye gitmeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Seçimlerden sonra IMF'ye gidileceği iddiası üzerine, "Bu tip rivayetlere itibar edilmesin, bunlar algı operasyonlarıdır. Türkiye için IMF yılları geride kaldı" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Kalın, ekonomik durum dışında Suriye ile yapılan temaslar hakkında bilgi verdi.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Türkiye'nin seçimlerden sonra IMF'ye gideceğine dair birtakım rivayetler dolanıyor. Ne iş çevrelerimiz ne vatandaşlarımız itibar etmesinler. Bunlar algı operasyonudur. IMF yılları Türkiye için geride kalmıştır. Ocak ayı itibariyle ticaret hacmimiz yüzde 6,3'lük bir artış gösterdi ki bu Türk sanayicisinin ve üreticisinin dünya pazarlarına erişiminin ne kadar güçlendiğini, arttığını bir defa daha gösteriyor.

SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE

-Paydaşlarımızla konuşmayı sürdürüyoruz.

-Menbiç ve Fırat'ın doğusunun kontrolü Türkiye'de olmalıdır. Bu bölgeden herhangi bir tehdidin tekrar husule gelmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu konudaki kararlılığımızı vurgulamak istiyorum.

-Basında çıkan ABD ile güvenli bölge ile ilgili anlaşmaya varıldı haberleri gerçekği yansıtmıyor. Görüşmeler devam ediyor. Trump'ın 20 mil olarak açıkladığı güvenli bölge, Türkiye'yi sınırı ve oradaki Suriyelileri korumayı hedeflemektedir. ABD, Obama döneminde YPG ve PYD'ye bu desteği verene kadar Suriye'de bu güce sahip bir örgüt yoktu. Amerikan desteği çekilince de böyle bir örgüt olmayacak. 
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