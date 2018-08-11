Samanyolu Haber /Gündem / Kalın: ABD Türkiye’yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya /11 Ağustos 2018 13:01

Kalın: ABD Türkiye’yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin ek gümrük vergisi kararına tepki göstererek "ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları hiçbir işe yaramaz, kararlılığımızı artırır" diye yazdı

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Kalın, Washington'ın Ankara'yı tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye-ABD ilişkilerindeki krize dair bugün AKP'nin İngilizce yayın organı Daily Sabah gazetesine şu değerlendirmelerde bulundu:

''Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Türkiye kamuoyunun tamamı, meşru güvenlik endişelerimizi yok sayan Amerikan politikalarına karşıdır. Türkiye’ye yönelik tehditler, yaptırımlar veya kabadayılıklar hiçbir işe yaramaz. Ancak Türkiye’nin kararlılığını artırır ve ABD’yi hem Türkiye’de hem de uluslararası camiada yalnızlaştırır. Trump yönetimi şimdiye kadar Kanada, Meksika, Küba, Çin, Rusya, NATO, Almanya ve birçok başka ülkeyle özellikle iç gündem sebebiyle kavgaya girişti. Bu durum ABD’nin güvenilir bir dost ve müttefik olarak itibarına zarar verdi. Türkiye’deki algı da bundan farklı değildir.''
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