Samanyolu Haber /Gündem / Kaliforniya’daki orman yangını büyüyor /29 Temmuz 2018 08:47

Kaliforniya’daki orman yangını büyüyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde meydana gelen orman yangında iki itfaiyecinin hayatını kaybetmesinin ardından alevlerin bir gecede üçte iki oranında büyüdüğü bildirild

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde 23 Temmuz'da başlayan orman yangının bir gecede üçte iki oranında büyüdüğü bildirildi.

Yüzlerce evi küle çeviren yangında iki itfaiyeci hayatını kaybederken, kayıp olan dokuz kişiden hâlâ haber alınamıyor. Onlarca yangın söndürme helikopteriyle birlikte 3 bin 400 itfayecinin kontrol altına almaya çalıştığı alevler yayılmaya devam ediyor.

Şu anda 14 eyalette 89 orman yangının sürdüğünü belirten resmi kaynaklar, ABD genelinde yangınlar sonucunda, son on yılda 1,7 milyar hektar ormanlık alanın yok olduğunu açıkladı.

Temmuz ayı başında Kaliforniya'da meydana gelen orman yangını günlerce sürmüş ve binlerce hektar ormanın küle dönüşmesine sebep olmuştu.
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