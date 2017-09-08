Kalıcı yaz saati uygulaması enerji tüketiminde artışa yol açtı

BirGün gazetesine konuşan Önder, mevcut uygulamaya son verilmesi gerektiğini belirtti.

Yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesiyle enerji tasarrufu sağlanamadığının ortaya çıktığını ve uygulamanın sürdürülmesi yönündeki ısrarı doğru bulmadığını belirten Önder, "Geçen yılın Kasım ayı verileri bu açıdan oldukça çarpıcıdır. 2013 yılında eksi yüzde 1.13, 2014'te yüzde 4.83, 2015'de yüzde 1.35 artan elektrik üretimi, yaz saatinin kış aylarında da devam ettirildiği 2016 yılında yüzde 6.53'e fırladı" ifadelerini kullandı.





2016'nın sonu ve 2017'nin başında ciddi anlamda doğalgaz ve elektrik sıkıntısı yaşandığını vurgulayan Önder, bu sebeple gerçek tüketim artışlarının verilere yansıyamadığını, buna rağmen 2016'nın sonunda yaşanan tüketim artışının yüzde 5'e ulaştığını kaydetti. Önder ‘tüketim artışlarının mevsimsel şartlar ya da ekonomik büyüme ile açıklanamayacağını' belirtti.





‘OLUMSUZ ETKİLER YARATTI'





Önder, yaz saatinin sürdürülmesinin çocukların karanlıkta okula gitmek zorunda kalmaları başta olmak üzere trafikten insan sağlığına, ekonomiden dış ilişkilere kadar uzanan çeşitli olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekti ve "Enerji tasarrufu yerine israfa yol açan, enerji tüketiminde manipülatif bir artışa neden olan bu uygulamaya son verilmelidir. EMO'nun yaptığı çalışmaya göre, enerjinin verimli kullanımı açısından en uygun nokta GMT + 2.30'dur ve yaz saati uygulamasında da GMT +3 yerine ileri bir nokta olarak GMT +3.30 diliminin seçilmesi tasarrufu artıracaktır" ifadesini kullandı.