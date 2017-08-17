İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmada tutuklu sanıklar Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar. Oğuz Usluer ve Atilla Taş savunmasını tamamladı.







“HER TÜRLÜ DARBEYE KARŞIYIM





Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Oğuz Usluer “Ben gazeteciyim. Önünde arkasında bir sıfat yok. Ortaya bir tane bile delil koymadan darbeci yapmaya çalışılıyor. Bizden darbeci çıkmaz. Kaleminden kan damlayan soytarılar, sosyal medyada tahliye kararımızı eleştirince tekrar tutuklandık. İster başarılı, ister başarısız olsun her türlü darbeye karşıyım. Benim gibi gazeteciden darbeci çıkarmak beyhude bir çabadır. Üzerime oturmayan ve bana uymayan bu gömleği aynen iade ediyorum iddia makamına” dedi.