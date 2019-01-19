Samanyolu Haber /Dünya / Kahve severlere kötü haber /19 Ocak 2019 22:59

Kahve severlere kötü haber

Science Advances bilim dergisinde yayınlanan araştırmaya göre dünyada tüm bitkilerin beşte biri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya ama kahvedeki yüzde 60'lık oran oldukça yüksek.

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Kahvenin 100'den fazla farklı türü doğal olarak ormanlarda yetişiyor ancak sadece bunlardan ikisi bizim içtiğimiz kahvenin bitkisi. Bilim insanları vahşi olarak yetişen kahvenin küresel kahve mahsulünde hayati olduğu için bu sayıların endişe verici olduğunu düşünüyor.

İngiltere'nin Kew kentinde Kraliyet Botanik Bahçeleri'nde görevli Dr. Aaron Davis "Eğer vahşi kahve olmasaydı bugün dünyada bu kadar çok kahve içiyor olamazdık. Tarihte kahve üretimine baktığınızda kahve mahsulü için vahşi kahveyi kullandığımızı görürsünüz" dedi.

Vahşi kahvenin muhafazası için öngörülen oran oldukça düşük olduğundan bu uzun vadedeki kahve üretimini olumsuz etkileyebilir. Araştırmaya göre dünyadaki 75 kahve türü tükenme tehlikesiyle karşı karşıya, 35 için böyle bir risk yok geriye kalan 14 kahve türü hakkında pek bilgi yok.

Ayrıca dünyadaki kahve türlerinin yüzde 28'i koruma alanları dışında yetişiyor ve ancak yarısı tohum bankalarında korunuyor.

Global Change Biology dergisinde başka bir çalışma Arabica kahvesinin iklim değişikliği göz önüne alınarak resmi tehdit altındaki listeye girdiğini ortaya koydu.

Araştırma bu kahve türünün doğal nüfusunun 2088'e kadar yüzde 50 azalacağını söylüyor.

Vahşi Arabica kahvesi kahve tarlaları için tohum olarak kullanılıyor ve kendi başına da ekilebiliyor.

Arabica kahvesinin ana yurdu Etiyopya'nın yağmur ormanları.

VAHŞİ KAHVEYE NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ?

Pek çok kahve içen sadece iki tür kahvenin çekirdeklerini kullandığımızın farkında değil. Bunlar satışa sunulan binlerce kahve karışımının içinde bulunan Arabica ve Robusta kahveleri.

Bunun üstüne doğada vahşi olarak bulunan 122 kahve türü daha var.

Bu kahve türlerinin tadı güzel değil ancak gelecekte kahve bitkilerinin yaşayabilmesi için genetiklerinde değişiklik yapılabilir.

Araştırmacılar uzun vadede dünyanın kahve mahsulünün geleceğini korumak için vahşi türlere ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.

Dr. Davis "Bu vahşi kaynaklara zaman zaman başvuracağız" diyor.

KAHVENİN TÜKENME RİSKİ NE KADAR?

Küresel olarak dünyadaki her beş bitkiden biri tükenme riski altında. Bu oran kahve için yüzde 60 düzeyinde. Kıyaslanırsa vahşi çay ve mango bitkilerinin yarısı, fındığın yüzde 6'sı ve yeşil fıstığın yüzde 9'u tehdit altında.

NE TÜR KAHVE İÇİYORUZ?

Küresel kahve ticareti iki türe dayanıyor-Arabica (Coffea arabica) ve Robusta (Coffea canephora). Dünyada üçüncü bir tür olan Liberica kahvesi de yetiştiriliyor ancak bu içeceklerde kullanılmıyor. Uzmanlar kahve üretim sektörünün sürdürülebilir olması için türlerin korunmasına öncelik verilmesi gerektiğini savunuyor. 
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