Samanyolu Haber /Gündem / Kahve içenlerin ömrü uzuyor mu? /23 Temmuz 2017 09:44

Kahve içenlerin ömrü uzuyor mu?

ABD ve 10 Avrupa ülkesinde yapılan iki araştırma sonucuna göre kahve içen kişilerde erken ölüm riski daha az.

Kahve içenlerin ömrü uzuyor mu?

Avrupa’da 10 ülkede 520 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre çok miktarda kahve içenlerin erken ölüm riski, hiç kahve içmeyenlere göre yüzde 7 ile 12 oranında daha az.

Araştırma sonuçları aynı zamanda kahve içenlerin beyin kanaması ile kalp ve mide rahatsızlıklarına yakalanma riskinin de daha az olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmada içilen kahvenin kafein ya da kafeinsiz olmasının sonuçlara bir etkisinin olmadığı belirtiliyor.

ABD’de 185 bin kişi üzerinde yapılan bir diğer araştırmada da içilen kahve miktarının artması ile erken ölüm riskinin daha da azaldığı sonucuna varılıyor.

Bu araştırmaya göre günde bir fincan kahve içenlerin hiç kahve içmeyenlere göre yüzde 12 oranında daha az erken ölüm riski taşıdığı, günde dört fincan yada daha fazla kahve içenlerde ise bu oranın yüzde 18 olduğu belirtiliyor.

Her iki araştırma da Annals of Internal Medicine dergisinde yayınlandı.
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