Polisin utanç nöbeti!

Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında Şerife Gözükara hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.





Gözükara'nın doğum için Kahramanmaraş Hayat Hastanesi'ne geldiğini öğrenen polis kapıda nöbete başladı.





















Şerife Gözükara sabah saatlerinde ilk bebeğini dünyaya getirirken polisin doğumhane nöbeti devam ediyor.













İnsan hakları savuncusu CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından "Şerife Gözükara'nın doğumdan önce ve doğumdan sonra gözaltına alınması için kapısında polis memuru bekliyor.Bu hukuk dışı ve gayri insani uygulamaları durdurun." diye yazdı.









