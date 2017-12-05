Samanyolu Haber /Gündem / Polisin utanç nöbeti! /05 Aralık 2017 14:53

Polisin utanç nöbeti!

AKP'nin doğumhane kapısında gözaltı uygulaması devam ediyor. İnsan haklarına aykırı son gözaltı girişimi Kahramanmaraş'ta yaşandı.

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında Şerife Gözükara hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözükara'nın doğum için Kahramanmaraş Hayat Hastanesi'ne geldiğini öğrenen polis kapıda nöbete başladı. 





Şerife Gözükara sabah saatlerinde ilk bebeğini dünyaya getirirken polisin doğumhane nöbeti devam ediyor.



İnsan hakları savuncusu CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından "Şerife Gözükara'nın doğumdan önce ve doğumdan sonra gözaltına alınması için kapısında polis memuru bekliyor.Bu hukuk dışı ve gayri insani uygulamaları durdurun." diye yazdı.


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