Samanyolu Haber /Gündem / Kahramanmaraş'ta deprem /04 Ağustos 2018 10:50

Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD, Saat 10.09' da merkezüssü Kahramanmaraş' ın Andırın ilçesi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.

SHABER3.COM

AFAD, Saat 10.09' da merkezüssü Kahramanmaraş' ın Andırın ilçesi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.
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