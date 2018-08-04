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Kahramanmaraş'ta deprem
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04 Ağustos 2018 10:50
Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD, Saat 10.09' da merkezüssü Kahramanmaraş' ın Andırın ilçesi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.
SHABER3.COM
AFAD, Saat 10.09' da merkezüssü Kahramanmaraş' ın Andırın ilçesi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.
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