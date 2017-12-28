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Kahramanmaraş'ta deprem
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28 Aralık 2017 12:39
Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre deprem saat 10.58'te meydana geldi. Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen ve yerin 7.5 kilometre altında meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadı.
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