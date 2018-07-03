Samanyolu Haber /Gündem / Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem.... /03 Temmuz 2018 17:42

Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem....

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde, Çorum'un Dodurga ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.16'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin, yerin 9,29 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

ÇORUM'DA DA DEPREM

Çorum'un Dodurga ilçesnde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 3.6 klometre altında meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. 

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