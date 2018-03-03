Kahraman çocuk istismarı araştırma komisyonu önergesini reddetti

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun çocuk istismarı için parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerden oluşan bir komisyon kurulması önerisi TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından reddedildi.







Tanrıkulu'nun 20 Şubat 2018 tarihinde TBMM Başkanlığına yaptığı "TBMM, Araştırma Komisyonu kurulması sürecini işletmeksizin kısa sürede özel bir komisyon kurabilecektir. TBMM Başkanlığı aracılığıyla AKP, CHP, HDP ve MHP milletvekillerinin dahil olacağı bir parlamento heyeti oluşturularak, çocuklarımızın cinsel istismara uğramasının önüne geçilmesi, yaşanan mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi, çocuklara cinsel istismarda bulunanlara takdir indirimi uygulanmaması ve verilen cezaların caydırıcılığının artırılması hususunda etkili önlemlerin alınması amacıyla, ivedilikle parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerden oluşan bir komisyon kurulması" talebi Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından reddedildi.





Cumhuriyet'in haberine göre, Meclis Başkanı Kahraman imzası ile Tanrıkulu'na verilen 1 Mart 2018 tarihli yanıtta, "Başkanlığımızın bu hususta yapabileceği bir işlem bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.



