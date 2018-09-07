Kağıt zammı MEB'i de vurdu... Okullara ders kitabı gönderemiyorlar









Milli Gazete’nin haberine göre, geçtiğimiz günlerde birçok gazete ithal kağıt fiyatlarındaki fahiş artış yüzünden ya zam yapmış ya da sayfa sayısını düşürmüş, bazı yayınevleri de kitap basımlarını durdurmuştu.









Kitapların okullara dijital olarak verilmesi durumunda bu kitaplar ya öğrencilerin bilgisayarlarına yüklenecek ya da akıllı tahta üzerinden işlenecek. Akıllı tahta üzerinden işlenmesi durumunda öğrencilerin önlerinde kitap bulunmayacak. Öğrenciler kitap temini için dijital olarak verilen kitapları fotokopilerle çoğaltabilecek. Bir top fotokopi kağıdının fiyatı ise 20 ila 30 lira arasında değişiyor.