Samanyolu Haber /Gündem / Kağıt zammı MEB'i de vurdu... Okullara ders kitabı gönderemiyorlar /07 Eylül 2018 18:37

Kağıt zammı MEB'i de vurdu... Okullara ders kitabı gönderemiyorlar

Dövizdeki artışa bağlı olarak kağıt fiyatlarının zamlanması yayıncılık sektörünü krize soktu. Kriz gazetelerin yanı sıra kitap basımlarını da etkiledi. Yayıncılıkta yaşanan krizin okul kitaplarında da etkili olduğu belirtiliyor. İthal kağıt sıkıntısı nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara kitap gönderemediği belirtildi.

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Milli Gazete’nin haberine göre, geçtiğimiz günlerde birçok gazete ithal kağıt fiyatlarındaki fahiş artış yüzünden ya zam yapmış ya da sayfa sayısını düşürmüş, bazı yayınevleri de kitap basımlarını durdurmuştu.


 
Kitapların okullara dijital olarak verilmesi durumunda bu kitaplar ya öğrencilerin bilgisayarlarına yüklenecek ya da akıllı tahta üzerinden işlenecek. Akıllı tahta üzerinden işlenmesi durumunda öğrencilerin önlerinde kitap bulunmayacak. Öğrenciler kitap temini için dijital olarak verilen kitapları fotokopilerle çoğaltabilecek. Bir top fotokopi kağıdının fiyatı ise 20 ila 30 lira arasında değişiyor.
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