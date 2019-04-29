Samanyolu Haber /Gündem / Kaftancıoğlu'ndan Perinçek'in kanalına: Yalancı değil ahlaksızsınız aynı zamanda... /29 Nisan 2019 11:24

Kaftancıoğlu'ndan Perinçek'in kanalına: Yalancı değil ahlaksızsınız aynı zamanda...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Perinçek'in kanalı Ulusal Kanal’ın kendisiyle ilgili yaptığı bir habere gerçekleri yansıtmadığı gerekçesiyle tepki göstererek 'yalancı ve ahlaksız' dedi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fransa’da öldürülen Sakine Cansız’ı 'terörist olarak görmediğini söylediğini' iddia eden Perinçek'in kanalı Ulusal Kanal’a iddialarını ispatlamaları çağrısında bulunda ve "Yalancı değil ahlaksızsınız aynı zamanda" ifadeleriyle tepki gösterdi.



Ulusal Kanal’da yayınlanan haberde, Kaftancıoğlu’nun Habertürk’teki bir programa telefonla katılarak cevap hakkını kullandığı ve 2013 yılında Sakine Cansız’ın öldürülmesinin ardından attığı tweet’lere sahip çıktığı iddia edilmişti.

TWİTTER PAYLAŞIMI KALDIRılDI AMA HABER SİTEDE DURUYOR

Ulusal Kanal’ın Twitter hesabından habere dair yapılan paylaşım Kaftancıoğlu’nun tepkisinin ardından silindi ancak haber hâlâ internet sitesinde yer alıyor.

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