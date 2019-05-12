Samanyolu Haber /Gündem / Kaftancıoğlu CHP'nin yeni İstanbul stratejisini açıkladı /12 Mayıs 2019 09:57

Kaftancıoğlu CHP'nin yeni İstanbul stratejisini açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yeni seçim kampanyalarının ayrıntılarını paylaştı. Kaftancıoğlu, büyük mitingler düzenlemeyeceklerini, tek tek evleri ziyaret edeceklerini açıkladı. CHP’nin kazanamadığı ilçelerdeki belediye başkan adayları da sahada olacak.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yeni seçim kampanyalarının ayrıntılarını paylaştı. Kaftancıoğlu, büyük mitingler düzenlemeyeceklerini, tek tek evleri ziyaret edeceklerini açıkladı. CHP’nin kazanamadığı ilçelerdeki belediye başkan adayları da sahada olacak.

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararının ardından partilerde yeniden seçim çalışmaları başladı. Sözcü'den Özlem Güvemli'ye konuşan Kaftancıoğlu, "23 Haziran’da da sandıktan AKP çıkmayacak. Artık İstanbul halkı ne istediğini biliyor. Artık Ekrem İmamoğlu ittifak adayı değil tüm İstanbulluların adayı olarak kampanyayı yürütecek” dedi.

İmamoğlu'nun mağduriyetine odaklanılacak

CHP örgütünün de mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyeti konusuna odaklanacağını dile getiren Kaftancıoğlu “Ekrem İmamoğlu mağdur edilirken asıl mağdur edilmek istenenin İstanbul halkı olduğunu anlatacağız. Stratejideki söylemlerimiz yine yerel söylem olacak. 31 Mart'tan önce yaptığımız gibi bire bir temaslarla olacak, yine büyük mitingler yapmayacağız büyük toplanmalar olmayacak” diye konuştu.

Sokak sokak insanların hangi partiye oy verdiklerini tespit ederek görüşmeler yapacaklarını aktaran Kaftancıoğlu “CHP örgütü, gönüllüler ve her ilçede belirlediğimiz kanaat önderleri ayrı ayrı ev ziyaretleri yapacak. Şu an kadın kolları ve gönüllüler ev ziyaretlerine başladı. Biz yine görünmeyen çalışmalarla sonuç alacağız” dedi.

Kazanamayan adaylar da sahada

Kaftancıoğlu, Ramazan nedeniyle kampanya çalışmalarını iftar ve sahur saatleri arasında yaptıklarını kaydederek “ Görünen gürültü koparan değil görünmeyen vatandaşın hem aklına hem de yüreğine gerçekleri anlatan bir kampanya yürüteceğiz” dedi. Kaftancıoğlu, CHP'nin kazanamadığı ama büyükşehiri kazandıran ilçelerin belediye başkan adaylarının da sahada olacaklarını açıkladı.
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