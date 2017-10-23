Samanyolu Haber /Gündem / Kafaya bak! 'Rocky koreografi'si Pensilvanya mesajıymış /23 Ekim 2017 10:20

Kafaya bak! 'Rocky koreografi'si Pensilvanya mesajıymış

Beyaz TV'de yayımlanan bir futbol programında Galatasaray'ın derbideki Rocky koreografisinin Pensilvanya'ya bir gönderme olduğu iddia edildi. Oysa aynı programdan önce Beyaz TV Rocky 3 filmini yayınladı..

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Melih Gökçek'in oğlunun kanalı Beyaz TV ekranlarında her hafta polemiklerle gündeme gelmeye çalışan bir  Futbol programında  Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Galatasaraylı taraftarların 'Rocky koreografi'si gündeme taşındı. 

'Pensilvanya göndermesi' 

Ahmet Çakar, Rocky koreografisindeki 'Ayağa kalk' ifadesinin Pensilvanya göndermesi olduğunu iddiasına "Hayır" cevabına verdi. Programda Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar'a "Bu koreografinin Pensilvanya'ya gönderme olduğunu düşünüyor musun?" diye sordu.. Çakar ise şu yanıtı verdi:

"Galatasaray kazansaydı Fenerbahçe'ye 11 puan atacaktı. Bayram değil, seyran değil hangi akla hizmet demode, kırk yıl öncesinde kalmış bir Amerikalı boksörün hayatını anlatan, 'Ayağa kalk' koreografisinin bana manasını anlatılsın. İçinde bulunduğumuz durumda Galatasaray'ın ayağa kalmasını gerektiren bir şey yok. 

Diyelim ki Galatasaray çökmüş olsun, neden Rocky? Dünya gündeminde çok önemli bir ayağa kalkma sembolize edilmiş bir isim değil ki. Niye Rocky? Pensilvanyalı boksör mü ne mi bilmem.

Pensilvanya'daki Rocky'nin heykelini falan bağlamam ama bayram değil seyran değil bilakis şaha kalkmışsın, geride olsan dersin. Niye peki 'ayağa kalk', niye Rocky'nin posteri, ne alakası var Galatasaray ile? Bana bağlantıyı Dursun Özbek ya da Ultraaslan Yöneticisi açıklasın. Galatasaray taraftarlarının büyük bir kısmı zaten anlamlandıramadı. Önceden hiç Rocky pankartı, söylemi hatırlamıyorum. Birden 'ayağa kalk' diyorsun." dedi.

Gülen yayımlanan son vaazından "Yol bu, yöntem bu; gerisi angarya / Yerlerde süründüğün yeter, ayağa kalk Sakarya!.." ifadelerini kullanarak ayağa kalkmıştı. Sosyal medya kullanıcıları da konuya ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu. 


Oysa bir süredir istifası ile gündem olan Ankara Belediye  Başkanı Melih Gökçek'in oğlunun kanalı  Beyaz TV'de programdan önce  Rocky 3 filmi yayınlandı 
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