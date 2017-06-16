Samanyolu Haber /Gündem / Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklama kararı çıktı /16 Haziran 2017 18:12

Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklama kararı çıktı

TUSKON iddianamesi kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklama kararı çıktı.

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İddianamede, aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü’nün de bulunduğu diğer 83 iş adamının ise örgüt üyeliği suçundan cezalandırılmaları istenmişti.
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