Kadir Topbaş'a İspark şoku

Dilekçede “Yasal olarak yeni nesil el terminallerine geçilmesi gerekirken eski tip terminallerin kullanılmaya devam edilerek fiş kesilmesi yolsuzluğa ortam yaratmıştır” dendi.





‘Topbaş, yolsuzluğun oluşmasına zemin hazırladı’





İSPARK yöneticileri ve çalışanları hakkıda soruşturma açılarak olaya karışan herkesin cezalandırılmasını ve kamu davası açılmasını talep eden CHP’li üyeler, İBB Başkanı Kadir Topbaş hakkında da ayrı bir dilekçe vererek, gerekli denetim görevini yapmayarak-yaptırmayarak yolsuzluğun oluşmasına zemin hazırladıklarını öne sürdü.





Tüm isimler hakkında ‘zimmet,’ ’emniyeti suistimal’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından inceleme başlatılması istendi.