Samanyolu Haber /Politika / Kadir Topbaş dramı... Anketlerde birinci çıktı ama AKP'de istenmiyor /18 Kasım 2018 13:11

Kadir Topbaş dramı... Anketlerde birinci çıktı ama AKP'de istenmiyor

AKP, yerel seçimlerde en fazla önem verdiği İstanbul için rapor hazırladı. Rapordan AKP yöneticileri için sürpriz çıktı

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İstanbul için yaptırılan anketlerde, başkan görülmesi istenen isimler listesinde sırasıyla ‘metal yorgunluğu’ denerek görevden alınan Kadir Topbaş, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Mehmet Müezzinoğlu’nun ismi çıktı. Ancak Topbaş’a AKP seçmeninin ilgi göstermesine karşın siyasette yeniden rol verilmesinin düşünülmediği belirtildi.

İstanbul büyüşehir başkan adayının kim olacağı kadar, 39 ilçe için belirlenecek isimler de tek tek değerlendirildi. Erdoğan, bir hafta içerisinde, genel başkan yardımcılarını yanına çağırarak zaman zaman gruplar halinde toplantı yaptı.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, Erdoğan’ın, birkaç kez yenilettiği anket ve analizlerden sonra önümüzdeki haftalarda tavrını netleştireceği öğrenildi. Anket sonuçlarına rağmen Kadir Topbaş’ın ismi siyasette hiç gündem oluşturmadı. İbre Yıldırım’dan yana görünürken, Mehmet Müezzinoğlu’nun Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılabileceği öne sürülüyor.
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