Samanyolu Haber /Gündem / Kadir İnanır bir ameliyat daha olacak /14 Şubat 2018 22:57

Kadir İnanır bir ameliyat daha olacak

Geçtiğimiz pazar günü evinde fenalaşan ve beynine pıhtı attığı gerekçesiyle acil ameliyata alınan Kadir İnanır'ın bir ameliyat daha geçireceği açıklandı.

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Prof. Dr. Yunus Aydın, ünlü oyuncunun halen tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutulduğunu, bir hafta sonra pıhtı atımına yol açan şah damarındaki plağın temizlenmesi için ikinci kez operasyona alınacağını belirterek şunları söyledi:

Yoğun bakımda dinleniyor

“Yoğun bakımda tansiyonunu, kalp atımı hızı ve düzenini sağlamaya çalışıyoruz. Bir de belli dozda kan sulandırıcı tedavimiz var. Odasında dinleniyor. Televizyonundan gündemi takip ediyor. İki gün sonra normal odaya alabiliriz. Ama pıhtının kaynağına yönelik bir işlem daha yapacağız. Şah damarında bir plak var, oradan bir daha parça kopmaması için plağı temizleyeceğiz.” 
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