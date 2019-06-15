Kadınlar Dünya Kupası hızlı başladı: İtalya'dan 5 gol

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın 8’inci gününde C ve D gruplarında 3 maç yapıldı. Fransa’nın ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenen turnuvada, C Grubu’nda iki, D Grubu’nda bir maç oynandı. 7 Temmuz’da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.







Günün ilk maçında Japonya ile İskoçya karşı karşıya geldi. Japonya, Roazhon Park Stadyumunda oynan karşılaşmada İskoçya’yı 23. dakikada Iwabuchi ve 37. dakikada Yuika Sugasawa’nın golleriyle 2-1 mağlup etti. İkinci maçından da mağlubiyetle ayrılan İskoçya’nın tek golü ise 88. dakikada Lana Clelland’dan geldi.





Günün ikinci maçı ise C Grubunda Jamaika ile İtalya arasında gerçekleşti. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İtalya sürprize izin vermedi ve rakibini 5 golle geçti. İtalya’nın gollerini 12, 25 ve 46. dakikalarda Cristiana Girelli, 71 ve 81. dakikalarda Aurora Galli kaydetti. Maviler bu sonuçla liderliğe yükselirken Jamaika ikinci maçlar sonunda sıfır puanda kaldı.





D Grubunun bir diğer maçında İngiltere ve Arjantin karşılaştı. Maçın mutlak favorisi İngiltere, Arjantin karşısında zorlansa da 61. dakikada Jodie Taylor’ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ada ülkesi bu sonuçla iki maç sonunda attığı 3 golle liderlik koltuğuna oturarak yoluna kayıpsız devam etti.





Alınan sonuçlar şöyle:





– C Grubu:





Jamaika-İtalya: 0-5





İngiltere-Arjantin: 1-0





– D Grubu:





Japonya-İskoçya: 2-1