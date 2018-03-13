Kadın hakları savunucusu Prof. Pandya: Binlerce kadın cezaevinde işkence görüyor

California Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sophia Pandya “15 Temmuz Darbesiyle birlikte Erdoğan iktidarı, Hizmet Hareketi’ne mensup 60 bin insanı tutuklattı. Çok sayıda eğitim kurumu kapatıldı. Delil olmamasına rağmen Erdoğan, Hizmet Hareketini suçladı. Bu suçlamayla birlikte, 18 ile 20 bin arasında kadın, Türkiye’de hapsedildi. 700’den fazla bebek, anneleriyle beraber hapis yatıyor. Uluslararası af örgütü ve İnsan Hakları Örgütü gözlemcilerinin raporlarına göre; tecavüz ve çeşitli işkencelere maruz kalanlar var” dedi.







Çeşitli konferanslar vermek ve etkinliklerde bulunmak üzere Avustralya’ya giden, California Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sophia Pandya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avustralya’nın önemli Medya kuruluşlarından ABC Haber Kanalı’nın Spikeri Beverley O'Connor'ın sorularını cevaplandıran Prof. Dr. Pandya, başta Orta Doğu olmak üzere, İslam Coğrafyasında, kadınların karşı karşıya olduğu şiddet, baskı ve işkenceden dolayı yaşanan dramatik tablolara dikkat çekti. Suriye ve Yemen'de, kadınların yaşadığı üzüntülü olaylara vurgu yapan Pandya, Türkiye’de Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik yapılan baskı ve zulümleri anlattı.





TÜRKİYE’DE CEMAAT MENSUBU KADINLAR, İŞKENCEYE MARUZ KALIYORLAR





Pandya AKP iktidarının, Hizmet Hareketi mensubu kadınlarına yönelik sürdürdüğü baskılar ve gözaltılar sonucu meydana gelen mağduriyetlere dikkat çekti. Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri’nin raporlarına göre, Hizmet Hareketi mensuplarının, Erdoğan iktidarınca cezaevlerinde işkence uygulandığını ve şiddete maruz kaldıklarına dikkat çeken Pandya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bile kitlesel gözaltılarının yaşandığını söyledi. Amerikalı Profesör Sophia Pandya; “15 Temmuz Darbesiyle birlikte Erdoğan iktidarı, Hizmet Hareketi’ne mensup 60 bin insanı tutuklattı. Çok sayıda eğitim kurumu kapatıldı. Delil olmamasına rağmen Erdoğan, Hizmet Hareketini suçladı. Bu suçlamayla birlikte, 18 ile 20 bin arasında kadın, Türkiye’de hapsedildi. 700’den fazla bebek, anneleriyle beraber hapis yatıyor. Hapishanelerde tecavüze uğrayan ve değişik şekillerde işkence gören kadınlar olduğu belirtiliyor. Tutuklu bu kadınlar, avukatları ve aileleri ile görüştürülmüyor. Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları Örgütü gözlemcilerinin raporlarına göre; tecavüz ve çeşitli işkencelere maruz kalanlar var ”dedi.





YEMEN’DE YAŞANAN DRAMLARA DİKKAT ÇEKİLDİ





Yemen’de yaşanan dramlara ve gelişmelere işaret eden Prof. Dr. Sophia Pandya, İslam dünyasında, kadınlara yönelik yaşanan şiddete ve baskıların altını çizdi. Amerika’da Müslüman, Yahudi, Afrikalı, Amerikalı ve diğer kadınlar arasındaki işbirliğine de dikkat çeken Sophia Pandya, şiddete maruz kalan kadınların sesinin duyurulması açısından, kadınlar arasındaki dayanışmayı ümit verici bir adım olarak gördüğünü söyledi.







Avustralya ABC News 24 Haber Kanalı Spikeri Beverley O'Connor'un sorularını cevaplandıran Prof. Dr. Sophia Pandya'nın, tam röportajı, BURAYA TIKLAYARAK ingilizce olarak izleyebilirsiniz.





ZAMAN-Avustralya

