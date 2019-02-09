Kadıköy'de Ümit Kocasakal iddiası

DSP'nin Şişli'den Mustafa Sarıgül'ü aday göstermesinin ardından, Kadıköy adayı için yeni bir isim gündeme geldi.





Posta yazarı Murat Çelik, Ümit Kocasakal'ın Kadıköy'den aday olabileceğiyle ilgili kulisi köşesinden duyurdu.





Murat Çelik yazısında şu ifadelere yer verdi:





"İstanbul’dan kulağıma gelen önemli söylentiler var. Demokratik Sol Parti (DSP) kulislerinden, dikkate değer iki ismin adaylık söylentisi…





Şişli, Kadıköy ve Beşiktaş adayları üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaşanan tartışmalar malum…





Bu ortamda, Mustafa Sarıgül’ün, DSP’den Şişli adayı olmakla kalmayıp İstanbul’un başka bazı ilçeleri için de devrede olduğu konuşuluyor. Sarıgül’ün DSP’ye ‘dengeleri değiştirme potansiyeli olan adaylar’ kazandırmaya çalıştığından bahsediliyor. Bu durum şaşırtıcı da değil.





Ve kulislerde konuşulan o iki isim… Beşiktaş’ta; CHP’nin aday göstermediği Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yarışa DSP’den girmesi için temaslar olduğu söyleniyor.





Asıl ‘bomba rivayet’ ise Kadıköy’den… DSP, Kadıköy’de İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal’ı aday gösterirse ne olur? Dengeler nasıl değişir?





İşte bu soru fısıldanıyor Kadıköy’de kulaktan kulağa...





Altını çizmekte fayda var; sadece kulislerde dolaşan söylentiler bunlar."