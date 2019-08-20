Samanyolu Haber /Gündem / Kadıköy'de olaylı kayyım eylemi: Bir kişi bıçaklandı /20 Ağustos 2019 22:08

Kadıköy'de olaylı kayyım eylemi: Bir kişi bıçaklandı

Kadıköy'de kayyım protestosu için düzenlenen eylemde çevredeki çay ocağında oturan bir yurttaş maskeli bir kişi tarafından bıçaklandı. Olay yerinde bulunanlar yaralının çok kan kaybettiğini, ambulansın geç geldiğini söyledi.

SHABER3.COM

Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyım atanmasını protesto için İstanbul Kadıköy'de düzenlenen eylemde çevredeki çay ocağında oturan bir yurttaş sokağa giren maskeli gruptan bir kişi tarafından bıçaklandı.

Olaya şahit olanlar, yaralanan kişinin çok kan kaybettiğini ve ambulansın olay yerine geç geldiğini söyledi.

Polisin eylem için toplananlara müdahale ettiği sırada olayın gerçekleştiği belirtiliyor. Yaralıya ilk müdahaleyi yapanlardan çevredeki iki kişininse polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kadıköy'de olaylı kayyım eylemi: Bir kişi bıçaklandı Sonraki Haber >>

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Hocaefendi'den bayram mesajı

Hocaefendi'den bayram mesajı

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Kâbenin örtüsü değiştirildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:37:11