Kadıköy'de olaylı kayyım eylemi: Bir kişi bıçaklandı

Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyım atanmasını protesto için İstanbul Kadıköy'de düzenlenen eylemde çevredeki çay ocağında oturan bir yurttaş sokağa giren maskeli gruptan bir kişi tarafından bıçaklandı.





Olaya şahit olanlar, yaralanan kişinin çok kan kaybettiğini ve ambulansın olay yerine geç geldiğini söyledi.





Polisin eylem için toplananlara müdahale ettiği sırada olayın gerçekleştiği belirtiliyor. Yaralıya ilk müdahaleyi yapanlardan çevredeki iki kişininse polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.