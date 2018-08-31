Samanyolu Haber /Gündem / 'Kaçmıyoruz' diyen Çiftlik Bank benzeri şirketin CEO'su gümrükte yakalandı /31 Ağustos 2018 19:16

'Kaçmıyoruz' diyen Çiftlik Bank benzeri şirketin CEO'su gümrükte yakalandı

Çiftlik Bank benzeri yapının CEO'su Tamer Budak, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Budak, MASAK'ın başlattığı operasyon sonrası "Kaçmak gibi bir niyetimiz yok" demişti.

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İzmir'de, enerji, hayvancılık ve reklamcılık alanlarında faaliyet gösteren ve 4 bine yakın üyeden kazanç vaadiyle 60 milyon TL'ye yakın para topladığı öne sürülen Fons Şirketler Grubu'na yönelik operasyon başlatıldı.

Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelemeye alınan şirketin hesaplarına bloke konuldu. Şirketin CEO'su Tamer Budak hakkında ise arama kararı çıkarıldı.
Budak'ın, Artvin'in Hopa ilçesine geldiği ve Sarp Sınır Kapısı üzerinden sahte pasaportla Gürcistan'a gideceği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, Budak, saklandığı evde yakalandı. Hopa Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tamer Budak'ın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Fons Şirketler Grubu'nun hesaplarının Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) talebi ve sulh ceza hakimliği kararıyla bloke edilmesinin ardından açıklama yapan Budak, tamamen şeffaf ve reel ticaret yaptıklarını, şirketin ekonomik durumunun hiçbir yatırım ortağını mağdur etmeyecek düzeyde olduğunu ve tüm ortaklara paralarının ödeneceğini söylemişti. Budak, "Gocunacak bir yaramız yok, hiçbir yere kaçıp gitmeyeceğiz" açıklaması yapmıştı.
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