Samanyolu Haber /Dünya / Kaçmaz ailesine yapılan muamele Viyana'da protesto edildi /20 Ekim 2017 12:02

Kaçmaz ailesine yapılan muamele Viyana'da protesto edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Kaçmaz ailesine destek gösterisinde “Pakistan, sadakat?”, “Adalet istiyoruz”, “BM koruması nerede?”, “Onlar sadece öğretmen”, “Viyana sizinle” dövizleri taşındı.

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Hizmet hareketine yakın PakTürk Okulları yöneticilerinden Mesut Kaçmaz ve ailesinin AKP hükümetinin talebi üzerine Pakistan’dan kaçırılması ve zorla Türkiye’ye gönderilmesine tepkiler yayılıyor. 

İngiltere’den sonra Avusturya’nın başkenti Viyana’da da Kaçmaz ailesi için bir gösteri düzenlendi.

“Grüß Gott Österreich” ve “1 Stimme 1Schritt” platformları tarafından Pakistan Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteride Mesut Kaçmaz ve ailesinin evrensel hukuk ve insan hakları kurallarının hiçe sayılarak kaçırılması protesto edildi.

Protestocular taşıdıkları İngilizce ve Almanca dövizlerde “Pakistan, sadakat?”, “Adalet istiyoruz”, “Kaçmaz Ailesi’ne özgürlük”, “BM koruması nerede?”, “Onlar sadece öğretmen”, “Öğretmenleri koruyun”, “Viyana sizinle” çağrıları yaptı.

Almanca okunan basın açıklamasında ise “Kaçmaz Ailesi, hem Pakistan Yüksek Mahkemesi’nin kararı hem de BM korumasına rağmen sanki azılı bir terörist gibi kaçırılmıştır. Kaçırma olayı bu haliyle Pakistan’daki hukukun üstünlüğü ve adalet ilkelerine gölge düşürmüştür.” denildi.

Açıklamada, “Amacımız tüm siyasi baskılara rağmen insanların hür, güven ve huzur içinde yaşayabilmesidir. Pakistan hükümeti ülkelerindeki Türk eğitim gönüllülerinin güvenliğini ve özgürlüğünü sağlamak zorundadır” vurgusu yapıldı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren protesto gösterisi Avusturyalılar’ın da büyük ilgisini çekti. Grup basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.
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